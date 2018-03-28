Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ndan Sanko’ya ziyaret

Esendemir, Abdulkadir Konukoğlu'nun yalnız Gaziantep'te değil, bölge illerinde de sevilen önemli bir sanayici olduğunu söyledi. Sanko'nun, Adana başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde bazı önemli yatırımları bulunduğunu belirten Esendemir, bölgesel kalkınma ve dayanışmaya katkılarından dolayı Abdulkadir Konukoğlu'na teşekkür etti. Konukoğlu'nu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ile birlikte düzenlemeyi öngördükleri Ekonomi ve Basının İşlevi konulu toplantıya konuşmacı olarak davet eden Esendemir, "Abdulkadir Bey, bölge illerinin yakınlaşmasında etken olmaktadır. Yatırımlarının bulunduğu illerde basın ile kurdukları iş birliği ve sağladıkları katkı ile bir anlamda örnek oluşturuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise, "ustalık döneminde hayalindeki kent olan" Adana'nın kendisi için çok önemli ve anlamlı, hatırlarla dolu bir kent olduğuna dikkat çekerek, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenleyeceği etkinliğe katılacağını bildirdi. Ziyarette, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sait Güleç ile yönetim kurulu üyeleri Sefa Saygıdeğer, Hüseyin Arat ve Yasemin Atasoy da hazır bulundu.

