Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ndan Sanko’ya ziyaret

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ndan Sanko’ya ziyaret

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:02
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ndan Sanko’ya ziyaret

Esendemir, Abdulkadir Konukoğlu'nun yalnız 'te değil, bölge illerinde de sevilen önemli bir sanayici olduğunu söyledi. Sanko'nun, Adana başta olmak üzere 'nde bazı önemli yatırımları bulunduğunu belirten Esendemir, bölgesel kalkınma ve dayanışmaya katkılarından dolayı Abdulkadir Konukoğlu'na teşekkür etti. Konukoğlu'nu İletişim Fakültesi ile birlikte düzenlemeyi öngördükleri Ekonomi ve Basının İşlevi konulu toplantıya konuşmacı olarak davet eden Esendemir, "Abdulkadir Bey, bölge illerinin yakınlaşmasında etken olmaktadır. Yatırımlarının bulunduğu illerde basın ile kurdukları iş birliği ve sağladıkları katkı ile bir anlamda örnek oluşturuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise, "ustalık döneminde hayalindeki kent olan" Adana'nın kendisi için çok önemli ve anlamlı, hatırlarla dolu bir kent olduğuna dikkat çekerek, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenleyeceği etkinliğe katılacağını bildirdi. Ziyarette, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sait Güleç ile yönetim kurulu üyeleri Sefa Saygıdeğer, Hüseyin Arat ve Yasemin Atasoy da hazır bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ndan Sanko’ya ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN