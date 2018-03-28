En kritik maç

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana
spor, sahasında konuk edeceği Samsunspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik sorumlu Eyüp Arın, Samsun karşılaşmasının bu sezonki en zor ve en önemli maç olduğunu belirtti.
Teknik adam Arın, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi. BİR PUAN ÖNEMLİ
Arın, haftaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta deplasmanda Çaykur Rizespor maçında ortaya koyduğumuz performans Adanaspor'un gerçek oyunudur. Biz kaybedeceksek bile iyi oynayarak kaybedelim. Deplasmandan aldığımız bu kıymetli 1 puan bizi ateşleyecektir"
dedi. HAZIR OLUN EMRİ
"Oyuncularıma güveniyorum" diye konuşan Eyüp Arın, "Bu hafta kazanıp alt takımlarla olan puan farkını açmak istiyoruz. İyi futbol ortaya koyuyor ancak bunu skora yansıtamıyoruz. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Tüm futbolcularıma hazır olmalarını söyledim" şeklinde konuştu.