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nde münazara yarışması

Ortaokul 6. sınıf öğrencileri düzenlenen münazara yarışmasında birbirinden farklı konuları tartıştılar.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:54
Erdem Kolejinde münazara yarışması

Ortaokul 6. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada, öğrenciler gruplara ayrılarak birbirinden farklı konuları tartıştılar. Tartışma konuları Değerler Eğitiminin 30 konu seçmesiyle belirlendi.

10 farklı grubun karşılaşması sonucu finale kalan 2 grup öğrenci arasından birinci seçildi. Yarışmanın finali, Erdem Koleji idarecileri tarafından yapılan oylama ile belirlendi. Sonuçların belirlenmesinin ardından da Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez öğrencileri tebrik etti.

Yarışma hakkında bilgi veren Erdem Koleji Rehberlik Zümresinden Mustafa Kestane "Çocuklara imkan verildiğinde, konuşma hakkı tanındığında, gelişmelerine büyük katkıda bulunduğumuzu görüyoruz. Bu yarışma sayesinde öğrencilerimizin toplum karşısında konuşabilme, düşüncelerini savunabilme yetilerini geliştirmiş olup, bulunduğumuz desteğin haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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Erdem Kolejinde münazara yarışması
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