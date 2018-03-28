Erdemli 7’den 70’e sporda

Mersin
'de Erdemli Belediyesi Spor Merkezi, uzman eğitmenler eşliğinde kadın ve çocuklara spor kültürü kazandırmak adına yedi ayrı branşta spor eğitimi veriyor. Kadınların yoğun katılım gösterdiği merkezde haftanın üç günü eğitim veriliyor. Aerobik, step ve pilates başta olmak üzere birçok farklı branşta salonu dolduran kadınlar form tutuyor. ÇOCUKLARA ÖZEL SEANS
Haftada bir gün jimnastik ve diğer branşlarında 7-12 yaş arasındaki çocuklara eğitim veren merkez sporun insan yaşamındaki önemini anlatıyor. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak, teknik belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizle de vatandaşımıza en iyiyi sunmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.