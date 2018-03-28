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Dağ Bisikleti Kupası

Salcano Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası’nda pedallar birincilik için çevrildi

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Gaziantep Dağ Bisikleti Kupası
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası sona erdi. Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi'ndeki yarışta, orman yolları, patikalar ve toprak yollardan oluşan 5,4 kilometre uzunluğundaki parkurda sporcular, tur sayısına göre mücadele etti. Dağ Bisikleti Kupası'na Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Suriye, Karadağ ve İran'dan 673 sporcu katıldı. Ukrayna'dan Iryna Popova, Rusya'dan Timofei Ivanov, Kocaeli Brisaspor'dan Samet Bulut, Çaykur Rizespor Kulübü'nden Emirhan Şimşek, Kayseri'den Funda Taşkın, Karaman'dan Azize Bekar, Sakarya'dan Halil Doğan, Antalya'dan Turgay Germen, Haşim Köksal, Kocaeli'den Mehmet Bozdemir birinci oldu.
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Gaziantep Dağ Bisikleti Kupası
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