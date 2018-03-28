Gaziantep Dağ Bisikleti Kupası

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası
sona erdi. Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi
'ndeki yarışta, orman yolları, patikalar ve toprak yollardan oluşan 5,4 kilometre uzunluğundaki parkurda sporcular, tur sayısına göre mücadele etti. Dağ Bisikleti Kupası'na Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Suriye, Karadağ ve İran'dan 673 sporcu katıldı.
Ukrayna'dan Iryna Popova, Rusya'dan Timofei Ivanov, Kocaeli Brisaspor'dan Samet Bulut, Çaykur Rizespor Kulübü'nden Emirhan Şimşek, Kayseri'den Funda Taşkın, Karaman'dan Azize Bekar, Sakarya'dan Halil Doğan, Antalya
'dan Turgay Germen, Haşim Köksal, Kocaeli'den Mehmet Bozdemir birinci oldu.