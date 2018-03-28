Geleceğin gazeteci adayları SABAH’ta

Mersin
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Turkuvaz Medya'nın konuğu oldu. 3 ve 4. sınıfta eğitim gören öğrenciler, Sayfa Tasarımı dersi kapsamında SABAH Güney'in yayına hazırlanma sürecini aşama aşama görerek yerinde tecrübe ettiler. Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nun konuğu olan öğrenciler, önce gazetenin yayınlanma süreci hakkında bilgi edindiler, ardından baskı tesislerini gezerek matbaadaki işleyişi öğrendiler. İlk olarak haber merkezinin işleyişini, haberin sayfaya gidene kadar geçirdiği hazırlık sürecini öğrenen öğrenciler, Görsel Yönetmen Melih Torunlar'dan sayfa tasarımından renk seçimine kadar göz önünde bulundurulması gereken detayları dinledi. Sayfa tasarımının dinamik bir çalışma olduğunu anlatan Torunlar, sayfaların birer dijital sanat eseri niteliğinde olması gerektiğini vurguladı. 'GÜNDEMİ TAKİP EDİN'
MEÜ Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Çobaner, Yrd. Doç. Dr. Berna Arslan, Sayfa Tasarımı dersinin yürütücüsü Uzman Mehmet Acar, Uzman Ayla Eroğlu ve Araştırma Görevlisi Fatih Şahan'ın eşlik ettiği öğrenciler, haber merkezinde sayfa tasarımı hakkında Görsel Yönetmen Melih Torunlar'a sorular yönelttiler. Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, geleceğin medya çalışanlarına çok çalışmalarını, bölge, ülke ve dünya gündemini yakından takip edip ilgi alanları oluşturmalarını tavsiye etti.