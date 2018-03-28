Gölbaşı Belediyesine yeni iş makinesi

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'in girişimleri sonucu Türkiye Belediyeler Birliği'nden (TBB) MST kazıcı-yükleyici yeni bir iş makinesi hibe edildi.

Hibe edilen iş makinesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Özdemir, " Belediyemizdeki iş makinesi eksikliğini kapatmak için Belediyeler Birliğine, yapmış olduğumuz girişimler sonucunda 1 adet kazıcı-yükleyici kepçeyi belediyemiz araç filosuna kazandırdık. Amacımız, halkımıza yönelik hizmetlerin ve çalışmaların aksamamasıdır. Ankara'da yaptığımız görüşmelerde desteklerini esirgemeyen TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın Beye, milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat ve Adnan Boynukara beye, Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e hem şahsım hem de Gölbaşı halkı adına teşekkür ederim" diye konuştu.

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