Güneyin sporcuları damga vurdular

Amasya'da düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Hokey Şampiyonası erkeklerde Kahramanmaraş
Hokey Spor Kulübü birinci, Nizip Belediye Spor Kulübü ikinci, Suruç Spor Kulübü üçüncü, Gaziantep
Doruk Spor Kulübü dördüncü oldu. Kızlarda ise Gaziantep Doruk Spor Kulübü birinci, Nizip Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Kırıkkale Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü üçüncü, Adana Hokey Spor Kulübü dördüncü sırayı aldı.
16 Yaş Altı Türkiye Hokey Şampiyonası'nda Kahramanmaraş, Nizip, Gaziantep ve Adanalı sporcular müsabakalara damga vurdu.