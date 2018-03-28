Hakkari Belediyesi gençleri geleceğe hazırlıyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, yolların yapılması, modern aydınlatma sistemlerinin kurulması, park ve içme suyu sorununun çözülmesi gibi çalışmalarının yanı sıra gençlere yönelik eğitim, sanat ve kültürel çalışmalara da ağırlık veriyor.

Bu kapsamda Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Prof. Dr. İlhan Varank Sınavlara Hazırlık Çalışma Merkezi'nde gençler için ücretsiz kurslar düzenleniyor.

Gençler bu kurslarda öğretmenler gözetiminde üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanma imkanı buluyor.

Haftanın 6 günü 08.00'den 17.00'ye kadar süren kursta öğrenciler ders çalışmanın yanı sıra kitap okuyarak da zamanlarını değerlendiriyor.

Kurs öğretmenlerinden Süleyman Baygo, merkezde 46 gencin eğitim gördüğünü söyledi.

Kentte gençlerin ders çalışabileceği az sayıda mekanın bulunduğunu anlatan Baygo, "Burası geniş ailelerden oluşuyor. Bu yüzden gençlerin ders çalışma imkanı pek fazla olmuyor. Merkezde öğrenciler istedikleri gibi çalışma fırsatı buluyor." dedi.

Öğrencilerden Gamze Tülün Karaman ise kendilerine böyle bir imkan sağlayan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e teşekkür ederek, "Burada YGS'ye hazırlanıyorum. Etüt merkezinin faydasını görüyoruz. Buradan oldukça memnunuz." diye konuştu.