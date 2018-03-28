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İşitme engelliler için pet şişeli kampanya

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
İşitme engelliler için pet şişeli kampanya
Geri dönüşüm tesisi ile 'de plastik, cam ve ambalaj atıklarını geri dönüştürerek hem çevreyi hem ekonomiyi koruyan ÇEVDOSAN, Toroslar Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği proje ile işitme engelli vatandaşlara destek oluyor. "Pet şişeni ver, duymayan kalmasın" adlı proje ile kullanılmış pet şişeler geri dönüşüm kutularına atılıyor, elde edilen gelir işitme engelli çocukların cihazlarına pil oluyor. Yunus Emre İşitme Engelliler İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve ÇEVDOSAN yetkilileri, öğrencilerle birlikte geri dönüşüm kutularına pet şişe atarak projeye destek verdi. Başkan Tuna, işitme engelli çocuklar yararına olan bu projenin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Kullanılmış pet şişelerinizi çöpe atmayıp, geri dönüşüme destek vererek işitme engelli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın işitme cihazına 'pil' yardımında bulunarak onların en önemli ihtiyaçlarına küçük bir dokunuşla destek olabilirsiniz" dedi.
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