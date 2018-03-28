Kadın Kolları Sevil Can dedi

AK Parti Adana
İl Kadın Kolları 5'inci Olağan Kongresi yapıldı. Tek listeyle gidilen kongrede Başkan Sevil Can yeniden seçilerek güven tazeledi. Başkan Sevil Can, 2019'a giden yolda önlerine çıkan engellerin kendilerini yıldırmayacağını söyleyerek, "Biz Adana'nın AK kadınları olarak ilk günkü aşkla, azimle, heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Kimse unutmasın ki bizim davamız hak, millet davasıdır. 'Davası davamızdır' dediğimiz Reis'imiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır" dedi. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar, Fatma Güldemet Sarı, Mehmet Şükrü Erdinç, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Müzehher Belma Erdoğan, MKYK Üyesi Emel Anar, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Güler ve ilçe başkanları, partililer ve davetliler katıldı.