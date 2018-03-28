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Kayapınar’da 7 bin 300 yaptı

’ın Kayapınar ilçesinde “Okuma yazma bilmeyen kalmasın” projesi kapsamında 7 bin 300 yaptı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:39
Kayapınar’da 7 bin 300 kursiyer ders başı yaptı

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" seferberliği kapsamında Kayapınar ilçesinde 7 bin 300 büyük heyecanla yaptı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, ilk etapta ilçede okuma yazma bilmeyen vatandaşları tespitinin yapıldığını ve 5 Mart'ta aktif olarak okuma yazma seferberliği başlattıklarını ifade ederek, Kayapınar Kaymakamlığının ve Belediyesinin destekleri ile kısa süre içerisinde 7 bin 300 kursiyerin ders başı yaptığını belirtti. Balcı, İslam dininin ilk emrinin "oku" olduğunu vurgulayarak, ilçede okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmaması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

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Kayapınar’da 7 bin 300 kursiyer ders başı yaptı
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