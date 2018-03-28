Kayapınar’da 7 bin 300 kursiyer ders başı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" seferberliği kapsamında Kayapınar ilçesinde 7 bin 300 kursiyer büyük heyecanla ders başı yaptı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, ilk etapta ilçede okuma yazma bilmeyen vatandaşları tespitinin yapıldığını ve 5 Mart'ta aktif olarak okuma yazma seferberliği başlattıklarını ifade ederek, Kayapınar Kaymakamlığının ve Belediyesinin destekleri ile kısa süre içerisinde 7 bin 300 kursiyerin ders başı yaptığını belirtti. Balcı, İslam dininin ilk emrinin "oku" olduğunu vurgulayarak, ilçede okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmaması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.



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