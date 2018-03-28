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Büyükşehir’den Afrin’e yaşam malzemesi

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Mersin Büyükşehir’den Afrin’e yaşam malzemesi
Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Dalı Harekatı sonrasında Afrin'e yardım malzemesi hazırladı. Su, iç çamaşırı, çorap, termal içlik ve cezeryeden oluşan 2 tır ve 2 kamyonet yardım, Afrin'e gönderildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, bölgede terör dolayısıyla zarar gören masum insanların yiyecek ve giyecek gibi temel sorunları olduğunun altını çizerek, "Giyecek ağırlıklı yardımları Afrin'e gönderdik. Biz de yardım tırına belediye başkan vekilleri ve meclis üyelerinden oluşan bir heyetle birlikte Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na kadar eşlik edeceğiz" dedi. Tufan, belediye olarak giyecek ağırlıklı 2 tır ve 2 kamyonet yardımı bölgeye uğurladıklarını kaydetti.
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Mersin Büyükşehir’den Afrin’e yaşam malzemesi
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