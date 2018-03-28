Öğrenciler parklarda kitap okudu

Lise öğrencileri okuma farkındalık oluşturmak için parklarda kitap okuma seferberliği başlatıldı. Öğrenciler Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesindeki parklarda kitap okuyarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı. Mavi Bulvar Şehitler Parkı'nda gerçekleşen kitap okuma etkinliğine Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, İlhan Atış Anadolu Lisesi Müdürü Musa Akça, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlhan Atış Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmenleri Aysun Gül ve Paşa Cengiz Kara öncülüğünde gerçekleşen etkinlik öncesinde öğrencilerin müzik dinletisi beğeni topladı. Öğrenciler ile birlikte kitap okuyan öğretmen Aysun Gül, "2 gün süren bu etkinliğimizde hem kendi okulumuzdan hem de konuk ettiğimiz okullardan bin öğrenci ve vatandaşlar kitap okudu. Amacımız okuyan insan sayısını artırmak. Katılım her gün gittikçe artıyor. Bir farkındalık oluşturmak için bu yola çıktık ve başarılı olduğumuza inanıyorum" dedi.

