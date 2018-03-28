Şampiyon raketler moral depoladı

Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında Türkiye finallerine giden kapıyı aralayan badmintoncular, şampiyona öncesi Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti. Sporcuları kutlayan ve onlara malzeme desteğinde bulunan Başkan Fadıloğlu, "Yarı finale kadar yükselmeleri bizleri mutlu etti. Raketlerimiz inşallah Türkiye finallerine yükselirler" dedi.
Badminton Türkiye finallerine emin adımlarla ilerleyen Gaziantep
li sporcular Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret edip başarı sözü verdi.