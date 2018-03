Sanal liste kebabı vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının açıkladığı, özellikle tek tırnaklı hayvan eti kullanan firmalar listesinin ardından internet sahte listelerle doldu. En ağır darbeyi ise kebabın başkenti Adana aldı. Birçok ünlü kebapçının adının yer aldığı sahte listeler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Adana Valiliği, bir açıklama yaparak listelere itibar edilmemesini istedi. Ancak sosyal medyadaki algı kısa sürede etkisini gösterdi ve kebapçılar zan altında kaldı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de son günlerde sosyal medyada yer alan taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği iddia edilen firma isimlerinin yer aldığı listenin asılsız olduğunu vurgulayarak, "Bakanlığın yayınladığı listede Adana'dan 6 firma var ve ikisinde tek tırnaklı hayvan eti çıktı. Sosyal medyada dolaşan liste tamamen asılsızdır. Adana'nın imajına zarar vermek için yapılmış bir komplo hareketi olarak görüyoruz" dedi. Adana'da bulunan bütün işletmelerde ayda en az 1 defa denetim yaptıklarını belirten Tekin, "Böyle bir şey olmuş olsa mutlaka bakanlığın yayınlamış olduğu listede çıkardı. Sahte listede yayınlanan hiçbir firmamızın at, eşek etiyle alakaları yoktur. Bakanlığımızın yayınladığı liste dışında hiçbir firmada at etine rastlanmamıştır. Denetimleri sıkı tutuyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.39 yıllık geçmişi olan Elem Restoran'ın sahibi Yüksel Tiniz de uyduruk bir listeyle 12 firmanın zan altında bırakıldığını belirterek, "Yaklaşan Tarım Fuarı ve Portakal Çiçeği Karnavalı için Adana'ya akın var. Şu an oteller dolmuş vaziyette. Bu yapılan misafirlerimize bizi karalamak için atılmış bir iftarıdır. İşletmemize bırakın tek tırnaklıyı, dişi koyun bile sokmayız. Bizi tanıyan müşterilerimiz bunu çok iyi bilir" diye konuştu.Sahte listede adı geçen ve 1981 yılından beri Adanalılara hizmet veren Eyvan Kebap'ın sahiplerinden Rasim Korkmaz, "Biz Adana için mücadele ediyoruz. İnsanların sağlıyla oynamak doğru değil. Adana'nın ekonomisinin önünü kesmeye çalışıyorlar. Bu Adanalılara yapılmış bir komplodur. Adana'nın büyümesini istemiyorlar. Bizlere iftira atılmıştır ve bunu yapanlar mutlaka cezasını çekecektir. Kebapçılar olarak suç duyurusunda bulunacağız ve bu sahte listeyi yayınlayan kişiyi asla affetmeyeceğiz. Buna müşterilerimiz bile inanmadı" dedi.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, ürünlerinde at ve eşek eti çıkan firmalara 50 bin TL'ye yakın idari para cezası uyguladıklarını belirterek, "Bu listeyi yayınladığımız zaman vatandaş anında tepki veriyor. Bu firmaların müşterileri kesilecek ve yok olup gidecekler" dedi.