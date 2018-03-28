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Sanat festivalinde atölye çalışması

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Sanat festivalinde atölye çalışması
GSTF Öğretim Üyesi Doç. Erdoğan Ergün, ODTÜ Martfest Kültür ve Sanat Festivali'nde atölye çalışması gerçekleştirdi. Stencil Grafiti tekniği üzerine verdiği seminerden sonra öğrencilerle birlikte yapılan çalışmaların sanatseverler ve akademisyenler tarafından ilgiyle izlendiği belirtildi. Doç. Erdoğan Ergün, atölye çalışması haricinde ayrıca kişisel bir sanatsal çalışma da gerçekleştirdi. Doç. Dr. Ergün, "Öğrencilerin etkileşim içerisinde olması, yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olan sanat ile buluşması önemli" dedi.
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Sanat festivalinde atölye çalışması
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