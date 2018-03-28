Sanko Sanat Galerisinde SergiAtilla Atar litografi eserlerini sergileyecek

1944 yılında Trabzon Vakfıkebir'de doğan Atar, 1962 yılında Edirne Erkek İlköğretmen Okulundan, 1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. Paris Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts'da baskı resim dalında uzmanlık eğitimi gören sanatçı, 1986'da İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde Sanatta Yeterlik derecesi aldı.



İzmir Buca Eğitim Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nde çalışan sanatçı, Anadolu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü ve Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürlüğü yaptı. Ülkemizin ilk Baskı Sanatları Bölümünü kuran Atar, 17 ödül aldı, birisi yurt dışında olmak üzere 30 kişisel sergi açtı.



Ulusal ve uluslararası çok sayıda sanatsal etkinliğe katılan sanatçının yurtiçi ve yurtdışındaki koleksiyonlarda eserleri bulunuyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapan ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi olan Atar, sanatsal çalışmalarını Eskişehir'deki atölyesinde sürdürmektedir.



Atar'ın, Sanko Sanat Galerisi'nde 30 Mart Cuma günü saat 17.30'da açılacak sergisi, 20 Nisan'a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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