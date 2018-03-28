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Üniversite öğrencileri köy okulunu boyadı

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, ’ın Hani İlçe Belediyesinin destekleriyle ilçeye bağlı Anıl Mahallesi’nde bulunan Özhan Canaydın İlkokulunu boyadı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:18
Üniversite öğrencileri köy okulunu boyadı

Sosyal sorumluluk projelerine desteklerini sürdüren Hani Belediyesi, kırsal mahalledeki ilkokulu boyamak için destek talebinde bulan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 30 kişilik bir grup öğrenciye boya malzemesi sağlayarak okulun boyanmasına katkı sundu. Öğrenciler, Hazırladıkları "Orda bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulu boyadı. Öğrenciler, minik öğrenciler için duvarlara çeşitli figürler de çizdi.

Hani Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, "Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 30 öğrencinin okullarımızı ziyaret ederek çeşitli aktivitelerde bulunarak eğitime destek sunmaları bizleri ve öğrencileri son derece mutlu ve memnun etmiştir. Sorumluluk sahibi, özverili ve fedakarca davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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Üniversite öğrencileri köy okulunu boyadı
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