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bahar onarımı

’deki ’nda, uzun süren kış aylarının ardından onarım çalışması başlatıldı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:54
Valilik Parkı bahar onarımı

'nin ilk ve en modern parklardan biri olan 'nda, bahar ayıyla hummalı bir çalışma başlatıldı. Parklarda yer alan oturma bankları, çatılı-çatısız piknik masaları ve kamelyaların tadilatı yapılırken, ayrıca parklardaki temizlik, fidan budama-sulama, ağaçların gübrelenmesi ve çukurlarının açılması gibi çalışmalar da yürütülüyor.

Bahar aylarının canlılığını parklara yansıtmayı hedeflediklerini belirten park işletmecisi, gerekli tüm bakım, tadilat ve yenileme çalışmalarının ardından, vatandaşın iyi vakit geçirip dinlenebilecekleri parkları hizmete sunacaklarını ifade ettiler.

Hakkari'nin en güzel mekanlarından biri olan parkın açılması sevincini yaşadıklarını belirten vatandaşlar ise, burada her türlü yiyecek ve içeceğin birçok yerden daha uygun olması mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

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Valilik Parkı bahar onarımı
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