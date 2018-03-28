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‘Vatan, Millet, Bayrak’ için Şairler ’te buluştu

Giriş Tarihi: 28.3.2018
‘Vatan, Millet, Bayrak’ için Şairler Gaziantep’te buluştu
Büyükşehir Belediyesi tarafından "Vatan, Millet, Bayrak" temasıyla ilk kez düzenlenen şairler buluşmasında, şairler birbirinden güzel şiirlerini Gaziantepliler için seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Mehmet Akif'in dediği gibi 'Asım'ın nesli gençlerle' bugünü inşa ediyoruz" dedi. Bütün eski medeniyetlerin Gaziantep'te ve Fırat'ın kenarında hayat bulduğunu dile getiren Şahin, Gaziantep'in küçük bir Buhara olduğunu söyledi. Salonu dolduran öğrencilere de seslenen Şahin, şairlere ve edebiyata sahip çıkmalarını istedi. Bugünkü şairlerine yerine yarın bir gün kendilerinin gelebileceğini anımsatan Şahin, "Edebiyatı, şiiri, şairleri yarına taşıyalım. Artık savaşın değil barışın şiirini ve edebiyatını yazalım. Artık sevginin tohumlarını atalım ve artık ölümün değil yaşamın şiirlerini yazalım" dedi. Program lise öğrencilerinden oluşan müzik korusunun söylediği İstiklal Marşı ve şiirlerle devam etti. Daha sonra şairler sahnede şiirlerini okudu.
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‘Vatan, Millet, Bayrak’ için Şairler Gaziantep’te buluştu
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