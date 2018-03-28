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Yasa dışı bahiste cebe havale dönemi

’de yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı. Zanlıların cebe havale yaptıkları belirlendi

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Yasa dışı bahiste cebe havale dönemi
'de yasa dışı bahisçilere yönelik operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Önceki operasyonlarda banka hesaplarına el konulan zanlıların farklı bir yönteme başvurarak bir banka hesabına bağlı olmayan cep telefonlarına cebe havale yöntemiyle para gönderdiği tespit edildi. Özellikle işsiz, geliri düşük çalışanlar ve üniversite öğrencilerinin bu iş için seçildiğini belirleyen polis, telefon sahiplerine günlük yevmiye verildiğini ortaya çıkardı.

OPERASYON YAPILDI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri özellikle 16.00 ile 21.00 saatleri arasında cebe havale işlemlerinin yoğun olduğunu tespit etti. Polis, ATM'lerde para akışı gerçekleştirenleri yakalamak için harekete geçti. 6 kişi gözaltına alındı.
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Yasa dışı bahiste cebe havale dönemi
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