Başkan Tepebağlı kızını evlendirdi

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, eczacı kızı Funda Tepebağlı'yı diş hekimi Berkay Değer ile evlendirmenin mutluluğunu yaşadı. Zübeyde-İsmail Tepebağlı ile Ünzile- Rafet Değer aileleri dünür olmanın heyecanını tattı. Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın nikahını kıydığı Funda ve Berkay Değer çiftinin şahitliklerini Kaymakam Uğur Ünsal, milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, MHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Ali Rıza Genç yaptı.