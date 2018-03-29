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Başkan Tepebağlı kızını evlendirdi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Başkan Tepebağlı kızını evlendirdi
Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, eczacı kızı Funda Tepebağlı'yı diş hekimi Berkay Değer ile evlendirmenin mutluluğunu yaşadı. Zübeyde-İsmail Tepebağlı ile Ünzile- Rafet Değer aileleri dünür olmanın heyecanını tattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın nikahını kıydığı Funda ve Berkay Değer çiftinin şahitliklerini Kaymakam Uğur Ünsal, milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, MHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Ali Rıza Genç yaptı.
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Başkan Tepebağlı kızını evlendirdi
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