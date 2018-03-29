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Dondurma külahında yaptı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Dondurma külahında çiğ köfte yaptı
Kahramanmaraş'ta 3 çocuk annesi Ayşegül Erkent'in, dünyaca ünlü Maraş dondurmasından esinlenerek hazırladığı 'baharatlı külahta ' müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Erkent, "Çiğ köfteyi ekmekle servis etmektense külahla farklı bir sunum yapmak istedim. Normal dondurma külahları şekerlidir. Piyasada hiç baharatlı külah olmadığını fark ettim. Kentimizin pul biberini kullanarak baharatlı külah yaptık. Daha sonra baharatlı külahların çiğ köfte ile buluşmasını sağladık. Müşterilerimiz ilk gördüğünde şaşırıyor ama tadınca beğeniyor" dedi.
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Dondurma külahında çiğ köfte yaptı
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