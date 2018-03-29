Dondurma külahında çiğ köfte yaptı

Kahramanmaraş'ta 3 çocuk annesi Ayşegül Erkent'in, dünyaca ünlü Maraş dondurmasından esinlenerek hazırladığı 'baharatlı külahta çiğ köfte
' müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Erkent, "Çiğ köfteyi ekmekle servis etmektense külahla farklı bir sunum yapmak istedim. Normal dondurma külahları şekerlidir. Piyasada hiç baharatlı külah olmadığını fark ettim. Kentimizin pul biberini kullanarak baharatlı külah yaptık. Daha sonra baharatlı külahların çiğ köfte ile buluşmasını sağladık. Müşterilerimiz ilk gördüğünde şaşırıyor ama tadınca beğeniyor" dedi.