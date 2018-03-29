Gaziantep yeni çöp depolama etabına kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü denetimindeki katı atık düzenli depolama alanına yönelik çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. 5 milyon metreküp katı atığın depolanacağı alandaki çalışmaların, bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında yoğun çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreyi bir emanet olarak gördü, bu doğrultuda adeta seferberlik ilan etti. Her fırsatta çevreye olan hassasiyetini dile getiren Başkan Fatma Şahin'in talimatıyla harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 2'nci etap çalışmalarına başladı.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan ve İLBANK AŞ aracılığında kullanılan krediyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 2'nci Etap yapım işi tamamlandığında Gazi şehrin, büyük bir eksikliği giderilecek. Merkez katı atık düzenli depolama sahasına Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden günlük yaklaşık bin 700 ton katı atık getiriliyor.