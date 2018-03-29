Gaziantep’e iki yeni fuar

Gaziantep
'te ekim ayında iki yeni fuar daha açılacak. İlk kez eş zamanlı olarak düzenlenecek BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı, Türk yapı sektörünün önde gelen isimlerini Gaziantep'te buluşturacak. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi destekleriyle AKORT Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek fuarlar, sektör temsilcilerinin ürün ve hizmetlerini sergilemesinin yanı sıra; üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonellerini ve yatırımcıları bir araya getirecek. GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu, fuarların Ortadoğu'nun yeniden yapılaşmasında köprü görevi üstleneceğini belirtti.
Konukoğlu, "Türkiye'de, inşaat ve yapı sektörlerinin en fazla olduğu illerden birisi olan Gaziantep'te bu sektörler yaklaşık 50 bin kişilik bir istihdam alanına sahip. Bu açıdan fuarların, Gaziantep'te düzenleniyor olması son derece önemlidir. Ekonominin lokomotif şehirlerinden biri olan Gaziantep'in bu fuarlarla yapı ve inşaat sektöründe de Türkiye'de lokomotif bir şehir olacağına ve yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.