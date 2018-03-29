Kahramanmaraş’ta kitap okuyanlara ödül

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
hizmet veren halk
kütüphanelerinde en çok
kitap okuyan okuyuculara
ödülleri verildi. 54.
Kütüphaneler Haftası nedeniyle
düzenlenen etkinlikler
devam ediyor. En çok
kitap okuyan okuyuculara
Necip Fazıl Kısakürek Halk
Kütüphanesi'nde plaket ve
çeşitli ödüller verilirken,
Aliya İzzetbegoviç Parkı
gezdirildi. 'ALGIYI KIRACAĞIZ'
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, kütüphanelerin sadece kitap okunan ve ders çalışılan yerler olmaktan çıkarıp, gençleri birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlediklerini bu vesile ile de gençlerin kütüphanelere olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini söyledi. PLAKET VE ÖDÜL VERİLDİ
Genel Sekreter Züver Çetinkaya ve Kütüphaneler Şube Müdürü Hakan Ceren, en çok kitap okuyan okuyuculara plaket ve çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının devamını dilediler.