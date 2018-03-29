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’ta kitap okuyanlara ödül

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Kahramanmaraş’ta kitap okuyanlara ödül
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren halk kütüphanelerinde en çok kitap okuyan okuyuculara ödülleri verildi. 54. Kütüphaneler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. En çok kitap okuyan okuyuculara Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi'nde plaket ve çeşitli ödüller verilirken, Aliya İzzetbegoviç Parkı gezdirildi.

'ALGIYI KIRACAĞIZ'
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, kütüphanelerin sadece kitap okunan ve ders çalışılan yerler olmaktan çıkarıp, gençleri birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlediklerini bu vesile ile de gençlerin kütüphanelere olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

PLAKET VE ÖDÜL VERİLDİ
Genel Sekreter Züver Çetinkaya ve Kütüphaneler Şube Müdürü Hakan Ceren, en çok kitap okuyan okuyuculara plaket ve çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının devamını dilediler.
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Kahramanmaraş’ta kitap okuyanlara ödül
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