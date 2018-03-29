Kupanın gelmesi sürpriz olmaz

FIBA için çalışan kadın basketbol uzmanı Paul Nilsen, Yakın Doğu Üniversitesi
'nin ilk yılında katıldığı Euroleuagede final four şampiyonluğuna ulaşmasının sürpriz olmayacağını söyledi. Nilsen, kazanımların arkasında güçlü bir momentum, üst düzey oyuncular, ön saha rotasyonuna sahip uzunlar, en iyi kısa forvet kombinasyonu ve etkileyici bir koç olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi'ni yeni süper güç olarak niteleyen Paul Nilsen, takımın Euroleauge'de çaylak olmasına rağmen ilk denemesinde kupayı kazanabileceğinden söz ederek, takımın EuroleagueWomen en iyi uzun rotasyona sahip olduğunu söyledi.