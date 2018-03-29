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Mehmetçiğe organik destek

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Mehmetçiğe organik destek
'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık beldesinde mahalleli kendi bahçelerinde özel olarak yetiştirdiği bir TIR dolusu 1,5 ton organik domates ve salatalığı Mehmetçiğe gönderdi. Süleyman Örs'ün öncülüğünde kısa bir zaman içinde hazırlanan bir TIR sebze ve su paketlenerek dualar eşliğinde yola çıktı. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ve vatandaşlar meydanda bir araya geldi. Yeşilovacık halkı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek verdiklerini belirtti. Yeşilovacık İlkokulu'ndaki öğrenciler de yazdıkları mektupları zarflayıp aynı TIR'a verdi. Kaymakamı Şevket Cinbir, "Afrin'deki askerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek için böyle bir adım attık. Kısa sürede vatandaşlarımız özel olarak bahçelerinde yetiştirdikleri organik domates ve salatalıkları kolileyip askerimize gönderdik. Bu TIR Yeşilovacıklı vatandaşımızın gönlünü kalbini sevgisini Afrin'e taşıyacak" dedi.
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Mehmetçiğe organik destek
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