Mehmetçiğe organik destek

Mersin
'in Silifke ilçesine bağlı
Yeşilovacık beldesinde
mahalleli kendi
bahçelerinde özel olarak
yetiştirdiği bir TIR
dolusu 1,5 ton organik
domates ve salatalığı
Mehmetçiğe gönderdi.
Süleyman Örs'ün öncülüğünde
kısa bir zaman
içinde hazırlanan bir
TIR sebze ve su paketlenerek
dualar eşliğinde
yola çıktı.
Silifke Kaymakamı
Şevket Cinbir ve
vatandaşlar meydanda
bir araya geldi.
Yeşilovacık halkı Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin
(TSK) Afrin'de
yürüttüğü Zeytin
Dalı Harekatı'nda
Mehmetçiğe destek verdiklerini
belirtti.
Yeşilovacık
İlkokulu'ndaki öğrenciler
de yazdıkları mektupları
zarflayıp aynı
TIR'a verdi.
Kaymakamı Şevket
Cinbir, "Afrin'deki
askerimizin yanlarında
olduğumuzu göstermek
için böyle bir adım
attık. Kısa sürede vatandaşlarımız
özel olarak
bahçelerinde yetiştirdikleri
organik domates
ve salatalıkları kolileyip
askerimize gönderdik.
Bu TIR Yeşilovacıklı
vatandaşımızın gönlünü
kalbini sevgisini Afrin'e
taşıyacak" dedi.