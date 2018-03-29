Mehmetçik minikleri bağrına bastı

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden öğrencileri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin ve askerler kapıda karşıladı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Albay Ertekin, onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Ziyaret esnasında öğrencilerden biri askerlere, "Mustafa Kemal'in Kağnısı" şiirini okudu. Şiirin okunması sırasında duygu dolu anlar yaşan öğrenciler ve askerler şiir okuyan öğrenciyi ayakta alkışladı.

Hatay İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün buraya Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bizleri ziyarete gelen öğrencilerimiz pırıl pırıl, buraya geldikleri için çok mutlular. Bizler onların daha güzel gelecekleri olsun diye görevimizin başındayız. Her zaman ülkemizin bekası ve çocuklarımızın geleceği için burada olacağız" dedi.

Anasınıfı öğrencileri askerleri üzerinde 'En büyük asker bizim asker' yazılı bardak ve kendi çizdikleri resimleri hediye ederken askerler de öğrencilere Türk Bayrağı ve Türk Bayrağı basılı tişört hediye etti.

Ayrıca öğrenciler 'Her Türk asker doğar' ve 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı.