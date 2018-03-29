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Melih ABİ: Madem yapmayacaktınız çocukların parkını neden yıktınız?

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Melih ABİ: Madem yapmayacaktınız çocukların parkını neden yıktınız?

Seyhan'a bağlı 'nde bir çocuk parkı yok.
Fotoğraf 50010 nolu sokakta çekilmiş.
Daha önce burası parktı.
Yenisi yapılacak diye kaldırıldı.
Aradan üç yıl geçti.
Ne gelen var ne giden.
Şimdi orası mezbelelik oldu.
Çocuklar cadde aralarında oynuyor.
Madem yenisi yapılmayacaktı neden bozdunuz orayı.
Zeydan Başkan hadi bakalım görelim seni.
Sevindir şu minikleri.

***

Sokak köpeklerini korumak lazım

Yine bir sokak köpeği şikayeti var.
Baraj Yolu'nda taksicilik yapan okurumuz, "Duygu Kafe'nin önündeki parkta sokak köpekleri insanlara saldırıyor.
Özellikle kadınlar çok korkuyor" diyor.
Taksici okurumuz başıboş köpeklerin araçların tamponlarını ısırıp söktüğünü de söyledi.
Hayvanların barınaklara alınması çözüm mü?
Yeterince beslenemediklerini düşünüyorum.
Çünkü genellikle elinde paket olan insanları tedirgin ediyorlar.

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Melih ABİ: Madem yapmayacaktınız çocukların parkını neden yıktınız?
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