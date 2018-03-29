Öğrenciler arıtma tesisini gezdi

Kahta ilçesinde Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi ve GAP Anadolu Lisesi öğrencileri içme suyu arıtma tesisini gezerek suyun arıtılma serüveni hakkında yetkililerden bilgi edindi.

İçme suyu arıtma tesisini gezen öğrenciler, su arıtma tanklarında bulunan dezenfeksiyon sistemi, dengeleme havuzu ve suyun arıtma serüvenini yakında görme imkanını kendilerine sağlayan okul idarecilerine ve Kahta Belediyesine teşekkür etti.

Ebu Sadık İmam Hatip Lisesi ve GAP Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür eden Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Öğrencilerimiz Haydaran içme suyu arıtma tesisine gelerek incelemelerde bulundu. Öğrenciler arıtma tesisinden memnun kaldı. Hayat boyu öğrencilere başarılar diliyorum. Tüm çabamız, ilçemiz ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktır. Allah, öğrencilerimizi korusun, öğrencilerimize zihin açıklığı versin" dedi.