Portakal Çiçeği Karnavalı dolu dolu geçecek

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 5-8 Nisan tarihleri arasında 6'ncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de düzenlenecek. Yurt içinden ve yurt dışından gelecek on binlerce kişi, her caddesi birer gösteri alanına dönüşen Adana 'da unutamayacakları bir hafta sonu geçirirken, kültürel ve sanatsal aktiviteleri de açık ve kapalı alanlarda yerinde izleyecekler. Bir sanat ve sanatçı kenti olarak Türk sanat dünyasına çok sayıda isim ve eser kazandıran Adana, Portakal Çiçeği Karnavalı ile de bu özelliğini öne çıkarıyor. Karnaval boyunca kentin her yerinde sanatsal etkinlikler düzenlenirken, hem deneyimli sanatçılara, hem de eserlerini ilk kez halkla paylaşma amacını taşıyan genç sanatçılara bu imkan sağlanacak. 5 Nisan'dan 8 Nisan'a kadar sürecek karnaval boyunca Adana'da unutulmaz aktiviteler düzenlenecek.