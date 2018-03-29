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'da : 3 yaralı

'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen da 3 kişi yaralandı.

DHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 17:31
Şanlıurfa'da kaza: 3 yaralı

, öğle saatlerinde -Akçakale çevreyolunda meydana geldi. Ömer E. yönetimindeki kullandığı 63 KG 965 plakalı motosiklet ile Mustafa Ç.'nin kullandığı 07 BAM 12 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Ömer E. ve Halil A. ile otomobil sürücüsü Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Şanlıurfa'da kaza: 3 yaralı
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