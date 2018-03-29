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'da operasyonu: 6 gözaltı

'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan sokaklarda satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

DHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 17:37
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaparak 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evde yapılan aramada 110 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu metamfetamin, eroin ve esrar, 2 av tüfeği ve 97 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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