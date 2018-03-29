Şehitler Parkı’nda ‘Mavi Bulvar Okuyor’

Adana
İlhan Atış Anadolu Lisesi Edebiyat Kulübü tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Mavi Bulvar Okuyor" projesi büyük ilgi gördü. Mavi Bulvar Şehitler Parkı'nda gerçekleşen etkinliğin açılışına Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, İlhan Atış Anadolu Lisesi Müdürü Musa Akça, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. FARKINDALIK ÇALIŞMASI
İlhan Atış Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmenleri Aysun Gül ve Paşa Cengiz Kara öncülüğünde gerçekleşen etkinlik öncesinde öğrencilerin müzik dinletisi beğeni topladı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan öğretmen Aysun Gül, "2 gün süren etkinliğimizde hem kendi okulumuzdan hem de konuk ettiğimiz okullardan bin öğrenci ve vatandaşlar kitap okudu. Amacımız okuyan insan sayısını artırmak. Katılım her yıl artıyor. Farkındalık çalışmamızda başarılı olduğumuza inanıyorum" dedi.