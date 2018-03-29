Tarihi çarşı ve sokaklar turizme kazandırılıyor

Proje kapsamında, sokakların restorasyonu yapılacak, sıvalı duvarlar temizlenecek, derz yapılacak, cam mekanlar, kepenkler, tenteler değişecek. Bunun yanında bina kapıları ile tabelalar değişecek ve bitki saksıları yapılacak. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Baharla birlikte vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Yaptığımız çalışmalar da zaten bunun içindir. Bundan dolayı belediye olarak bu şehrin her yerinde biz varız. İnşallah bu hep böyle devam edecek. Şehrimize gelen turist sayımız artı. Misafir sayımız artı. Otellerimiz dolu ve esnafımızın yüzü gülüyor. 2018 yılı aynen bu şekilde çiftçilerimizin, esnafımızın ve bölge insanımızın yüzünün güldüğü yıl olacak. Şehir olarak turizm de yakaladığımız bu güzel havayı devam ettirmek adına şehrimizin tarihi mekanlarını sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Daha önce Kermozade Konağı'nın bulunduğu sokağı düzenleyerek turizm kazandırdık. Vatandaşlarımız ve dışarıdan gelen misafirlerimiz bu sokağı çok beğendi. Gelin damat adayları başta olmak üzere birçok insanımız burada fotoğraf çektiriyor. Şeyh Çabuk Camii-Ulu Camii Doğu Kapısı ile Hasan Ammar Çarşısında düzenlemeler yapacağız. Bu çalışmalarımızın turizme büyük katkısı olacak. Sokakların restorasyonundan tutun kapı ve tabelaların değişmesine kadar elden geçireceğiz. Her geçen gün şehrimiz kültürüne uygun hale gelerek daha da güzelleşiyor" dedi.

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