Tiyatro festivali perdelerini açtı

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen 20. Sabancı Uluslararası Adana
Tiyatro Festivali heyecanı başladı. Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreni renkli görüntülere sahne olurken tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla, 2005 yılından bu yana verilen Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Ayla Algan'a verildi. "ADANAMIZIN MARKA DEĞERİ"
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 30 Nisan'a kadar sürecek festivalin, Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentteki tarihi ve kültürel yapılar hakkında bilgi verdi. Sanatı önemsediklerini belirten Yayman, "Türkiye'de 20 yıldır devam eden bir kültür-sanat organizasyonu ne kadar az değil mi? O anlamda biz bu 20'ncisi yapılan tiyatro festivalinin, Adanamızın marka değeri olması bakımından çok önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Adana'nın çok farklı haberlerle anıldığını dile getiren Yayman, "Ama en çok, tiyatro bileti için kuyrukların olduğu ve çadırda insanların tiyatro bileti aradığı bir şehir olarak anılıyor. Bununla iftihar ediyoruz" dedi. Vali Mahmut Demirtaş, tiyatro sanatçılarının ve seyircilerinin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da kentin festivali sahiplenmesinin, kendisini mutlu ettiğini aktardı. 30 GÖSTERİM YAPILACAK
Bu tür organizasyonlara daha fazla ihtiyaç olduğunu dile getiren Güler Sabancı, "Tiyatro, sanatın tüm dalları, toplumun gelişmesi için olmazsa olmaz. Ne mutlu ki biz birçok şey yapmaya çalışıyoruz ama inanın en coşkuyla yaptıklarımızdan biri Adana'daki bu tiyatro festivali" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Kübalı Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun "Küba, Perküsyon ve Dans" isimli gösterisiyle festivalin açılışı gerçekleştirildi. Festivalde bu yıl, 6'sı yabancı 30 gösterimle en fazla oyun sayısına ulaşılacak.