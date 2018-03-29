Yakın Doğu Üniversitesi
'nin "Bilim Üretmek İçin 100 Neden" konferans dizisinin 7'nci oturum konuğu kimya alanında akademik çalışmaları ile dikkat çeken Prof. Dr. İskender Yılgör oldu. "Bilginin Gücü" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. İskender Yılgör, sunumuna Peter Drucker'ın "Tüm zenginliklerin kaynağı bilgidir" sözü ile başladı. Prof. Dr. Yılgör bilginin, eğitim, deneysel çalışmalar ve gözlemler yoluyla aynı zamanda kişinin kendi yoğun çabası ile elde edilebileceğini, hayatta diğer tüm zenginliklerin geçici ama bilginin kalıcı olduğunu söyledi. Konferans YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt'un Prof. Dr. İskender Yılgör'e plaket takdimi ile sona erdi.