Ulu çınarlardan öğütler

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Erdemliİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 'Erdemli Çınarların Gölgesinde' projesi kapsamında Erdemli Huzurevi'nde kalan 12 yaşlı öğrencilerle buluştu. Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen huzurevi sakinleri Kaymakam Avni Kula ve öğrencilerle sohbet edip yemek yedi. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, "Öğrencilerimizle birlikte okulun mutfağına giren yaşlılarımız içli köfte, mantı ve sarma yaparak marifetlerini sergileyip, öğrencilere tüyolar verdi. Hem yemek yapıp hem şarkı türkü söyleyen yaşlılara öğrenciler de tatlı eşlik etti. Gençler misafirleri memnun etmek için güler yüzle çalıştı" diye konuştu.