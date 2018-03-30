5 günde 451 ünite kan bağışı yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kızılay Kulübü, KKTC Kızılayı ve Türk Kızılayı'nın ortaklaşa organizesinde 451 ünite kan bağışladı. YDÜ kampüsünde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda gönüllü katıldı. Türk Kızılayı tarafından gönderilen kan bağışı otobüsü ilk 2 günü YDÜ Kütüphanesi önünde, diğer 3 günü ise İrfan Günsel Kongre Merkezi önünde kan aldı. Kurulan Kızılay çadırları eşliğinde gün boyu devam eden etkinliğe üniversite öğrencileri ve üniversitede çalışan personel büyük ilgi gösterdi. Kızılay Kulübü yetkilileri, hedeflerinin düzenli, gönüllü kan bağışçı sayısını her geçen gün artırmak olduğunu söylediler.

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