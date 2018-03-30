Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Besni'de hayvan hırsızları yakalandı

Besni'de hayvan hırsızları yakalandı

'ın Besni ilçesinde 7 adet küçükbaş hayvan çalan hırsızlar yakalandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 12:00
Besni'de hayvan hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Kutluca köyünde Mehmet Karataş'ın ahırından 7 adet küçükbaş hayvan gece saatlerinde çalındı. Hayvanlarının çalındığını fark eden Mehmet Karataş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde hayvanları çalanların İ.T. ile D.Ü. olduğunu tespit ederek, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şahıslar Gaziantep'in Araban ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı. Zanlılar jandarmadaki ilk ifadelerinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi.

Zanlıların hırsızlık ve çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkalarının olduğu ve geçen yıl Besni'de yaşanan fıstık ve motosiklet hırsızlıklarının failleri oldukları da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Besni'de hayvan hırsızları yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN