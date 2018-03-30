Futbolculuk mesleğini tanıdılar

ADANASPOR, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-beyazlıların Osman Yereşen Tesisleri'nde yaptığı çalışmayı öğrenciler de takip etti. Özel bir okulun öğrencileri, 'Gelecekte Bir Gün Meslekte İlk Gün' projesi kapsamında futbolculuk mesleğini tanımak için oyuncularla sohbet edip imza aldı. Teknik direktör Eyüp Arın ile de bir araya gelen öğrenciler, Adanaspor'a Samsunspor karşısında başarı diledi. Teknik adam Arın, çok kritik haftalara girdiklerinin altını çizerek, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Kalan 6 maçımızı da puanlarla kapatıp yolumuza devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" şeklinde konuştu.

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