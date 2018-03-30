GAÜN Öğrencileri sanatçılarla buluştu

Gaziantep'te sanatın değerini yükseltmek ve önemini kavratmak amacıyla Gaziantep Üniversitesi'ne (GAÜN) gelen konuklar, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencileri ile buluşarak sanatsal birikimlerini ve tecrübelerini aktardı. Son zamanlarda tüm dünyanın dikkatini çeken, her ne kadar arkeolojik buluntularla öğrenilen bir sanat dalı olsa da, çağdaş sanatın da bir parçası haline gelen mozaik sanatını daha bilinçli bir düzeye çıkarılması söyleşinin ana teması oldu. Devlet Sanatçısı Prof. Devrim Erbil'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Gaziantep'te Mozaik sanatının çağdaş bir zeminde yeniden ele alınmasının şart olduğuna dikkat çekilerek, Gaziantep'te, Üniversite ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bir mozaik enstitüsünün kurulmasının gerekli ve anlamlı olduğu yönünde görüşler dile getirildi.

Usta ressam Devlet Sanatçısı Prof. Devrim Erbil, sanatta geçen 60 yılı aşkın zaman diliminden kesitleri sunduğu sunumuyla söyleşiyi taçlandırdı.