Görme engelli yüzücüler Alleben’de kulaç att

GAZİANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Görme Engelliler Yüzme Yarışması, Alleben 2 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Görme engelli yüzücüler, dereceye girmek için kulaç attı. 7 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye giren sporcular 27-29 Nisan tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek. Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Bingül, "Şehitkamil Belediyesi, çocuklarımıza antrenör desteği ve haftanın 5 günü havuzlarını açarak onların Türkiye şampiyonasında öncelikle kendilerini en iyi şekilde temsil etmeleriyle ilgili imkan tanıyor. İnşallah bu yılın sonunda da hep beraber bunun mutluluğunu yaşayacağız" dedi. Antrenör Mehmet Ali Albas ise, "Şu an 7 sporcumuz müsabakalara katılıyor. Ayrıca 15 minik sporcumuz daha altyapıda yetişiyor" diye konuştu.

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