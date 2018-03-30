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Haliliye’de yol çalışmaları son sürat

Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen yol açma ve yapım çalışmaları kapsamında Dağeteği kırsal Mahallesinde 28’inci yolunu açarken, Kavakbaşı kırsal Mahallesindeki nı tamamladı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 15:33
Haliliye’de yol çalışmaları son sürat

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla ilçe genelindeki yol ihtiyaçlarını gidermek, trafik ağını genişletmek ve henüz yapılaşmanın bulunmadığı bölgelerdeki sokakların belirlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan devam ettiriyor. Ekipler, Dağeteği kırsal Mahallesinde henüz yapılaşmanın bulunmadığı alanlarda kırmızı kot uygulamasını dikkate alarak yürüttüğü yeni yol açma çalışmalarında, 28'inci yolu açma işlemini de tamamladı. Yapılaşmaların gelişmesiyle bölge sakinlerinin yol ihtiyaçlarının olmaması için yürütülen çalışmalar, belirlenen yeni yolların açılmasıyla devam ediyor.

nı da devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, Kavakbaşı kırsal Mahallesinde yürüttüğü çalışmalarını da tamamladı. Yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunan ekiplerin çalışması, mahalle sakinlerinin de takdirini topladı. Mahalle sakinleri, yapılan hizmetten dolayı Fevzi Demirkol ile Haliliye Belediyesine teşekkür ettiklerini ifade etti.

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Haliliye’de yol çalışmaları son sürat
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