Hataylı şehit Büşra’ya Altın Ambulans ödülü

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonda Mehmetçiğin yanında sağlık hizmeti vermek için nöbete giderken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Hataylı Şehit Paramedik Büşra Boyacı, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından Altın Ambulans ödülüne layık görüldü. Şehidin ödülünü babası Mehmet Boyacı aldı.

'3 EVLADIM DAHA VAR'

Duygulu anların yaşandığı törende konuşan şehit babası Mehmet Boyacı, "Evlat acısını burada kelimeler ile tarif edemiyorum ama bu devlet için bir kızım şehit oldu. Geride 3 evladım var, devlet için onların da şehit olmasına razıyım. Bugün bizleri buraya çağırarak çok memnun ettiniz. Vermiş olduğunuz değerden dolayı ATTDER ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

ONUR ÖDÜLÜ SEKİN'İN

Onur ödülleri kapsamında İzmir Adliyesini korurken şehit olan polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'e de Altın Ambulans Onur Ödülü takdim edildi. Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, "Şehit babası olarak ben şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur, tüm Türkiye'nin gururudur" diye konuştu.