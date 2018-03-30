Kırıkhan’da SODES kursları başladı

2017 yılında Hatay Valiliği tarafından SODES projeleri arasında değerlendirmeye değer görülen Kırıkhan Mesleki Eğitim ve Gençlik Merkezi projesi, Hatay Valiliği ve Kırıkhan Belediyesi işbirliği ile seramik biçimlendirme, aşçılık ve pastacılık konularında kurs eğitimi veriliyor. SODES Projesi kapsamında zeytin yetiştiriciliği kurs kayıtları da başladı

Kırıkhan Belediyesi ile SODES arasında yapılan protokol kapsamında zeytin yetiştiriciliği kursunun kayıtları Kırıkhan Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde yapılmaya başlanırken kontenjanın 25 kişi ile sınırlı olduğu ifade edildi.