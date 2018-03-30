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Kırıkhan’da SODES kursları başladı

’ın Kırıkhan ilçesinde SODES Kırıkhan Mesleki Eğitim ve Gençlik Projeleri kapsamında ’nce eğitim verilmeye başlandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 15:46
Kırıkhan’da SODES kursları başladı

2017 yılında Valiliği tarafından SODES projeleri arasında değerlendirmeye değer görülen Kırıkhan Mesleki Eğitim ve Gençlik Merkezi projesi, Hatay Valiliği ve işbirliği ile seramik biçimlendirme, aşçılık ve pastacılık konularında kurs eğitimi veriliyor. SODES Projesi kapsamında zeytin yetiştiriciliği kurs kayıtları da başladı

Kırıkhan Belediyesi ile SODES arasında yapılan protokol kapsamında zeytin yetiştiriciliği kursunun kayıtları Kırıkhan Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde yapılmaya başlanırken kontenjanın 25 kişi ile sınırlı olduğu ifade edildi.

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Kırıkhan’da SODES kursları başladı
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