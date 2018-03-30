Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor'da istifa söylentilerine Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu son noktayı koydu: "İstifa yok, kongre kararı alacağız." Sosyal medya üzerinde ve bazı haber sitelerinde Başkan Mehmet Gökoğlu'nun teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaptığı ve takımın önünü açmak için istifa kararı aldığı yönünde yapılan açıklamalar Gökoğlu'nu üzdü.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Başkan Mehmet Gökoğlu, "İstifa ediyorum diye bir karar almadım. Yalan yanlış açıklamalar. Takımı bu zorlu süreçte bu kararla yalnız bırakamam. Alınacak bir karar varsa o da kongreye gitme kararı almak olur. Adana Demirspor şu anda zor günler geçiriyor. Bu bilinen bir durum. Takımı puan cetvelinde üst sıralara çıkarmak ve rahat bir nefes aldırmak için yönetimle birlikte mücadele ediyoruz" dedi.

YÖNETİM TOPLANTISI

Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştireceklerini söyleyen Gökoğlu, "Bu görüşmenin ardından büyük olasılıkla kongre kararı alacağız" diye konuştu. Bu arada pazartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile çok önemli bir maça çıkacak olan mavi-lacivertli ekip çalışmalarını teknik direktör Mustafa Uğur gözetiminde sürdürdü. Oyuncuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.