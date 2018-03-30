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Kongre kararı

İstifa söylentileri ile bir anda gündeme oturan Demirspor Kulübü Başkanı SABAH Güney’e konuştu: İstifa yok. Bu süreçte sadece kongre kararı alınır

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Kongre kararı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Demirspor'da istifa söylentilerine Kulüp Başkanı son noktayı koydu: "İstifa yok, kongre kararı alacağız." Sosyal medya üzerinde ve bazı haber sitelerinde Başkan Mehmet Gökoğlu'nun teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaptığı ve takımın önünü açmak için istifa kararı aldığı yönünde yapılan açıklamalar Gökoğlu'nu üzdü.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Başkan Mehmet Gökoğlu, "İstifa ediyorum diye bir karar almadım. Yalan yanlış açıklamalar. Takımı bu zorlu süreçte bu kararla yalnız bırakamam. Alınacak bir karar varsa o da kongreye gitme kararı almak olur. şu anda zor günler geçiriyor. Bu bilinen bir durum. Takımı puan cetvelinde üst sıralara çıkarmak ve rahat bir nefes aldırmak için yönetimle birlikte mücadele ediyoruz" dedi.

YÖNETİM TOPLANTISI
Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştireceklerini söyleyen Gökoğlu, "Bu görüşmenin ardından büyük olasılıkla kongre kararı alacağız" diye konuştu. Bu arada pazartesi günü deplasmanda Gazişehir ile çok önemli bir maça çıkacak olan mavi-lacivertli ekip çalışmalarını teknik direktör Mustafa Uğur gözetiminde sürdürdü. Oyuncuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.

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Kongre kararı
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