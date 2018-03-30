Oyun severler TveK’da aradığı her şeyi buluyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun perakende kuruluşu TveK, kitaptan kırtasiyeye, teknolojiden oyuncağa kadar zengin ürün yelpazesiyle müşterilerden büyük ilgi görüyor. Her yaş grubuna uygun bin bir çeşit oyuncak ve oyun seçenekleriyle müşterilerin yeni adresi olan TveK büyük indirimleri ve kampanyalı satışları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Oyun stadına büyük talep gören TveK, dünyaca ünlü zeka oyunları, çizgi ve oyun kahramanları, arabalar, sevimli hediyelik ayıcıklar ve daha birçok çeşitli ürünü stantlarına yerleştiren TveK, kısa sürede oyun tutkunlarının değişilmez adresi oldu. TveK Bölge Müdürü Çağlar Genç, "Oyuncak dünyasının en son çıkan kahramanlarını TveK'da" dedi. Genç, "Adana, Mersin, Tarsus, Gaziantep, Nizip, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Hatay ve İskenderun'daki mağazalarımızda indirim fırsatları devam ediyor. Oyuncak, kitap ve teknolojide seçili ürünlerde büyük indirimleri vatandaşlarımıza sunduk. En son teknoloji ürünlerini TveK'da bulabilirsiniz" diye konuştu.